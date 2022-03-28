Рамзан Кадыров: до полного освобождения Мариуполя от украинских войск «осталось совсем недолго»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 марта 2022, 15:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

До полного освобождения города Мариуполя от украинских войск «осталось совсем недолго». Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши. До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее в понедельник сообщалось, что бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя.