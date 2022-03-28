Бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя

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28 марта 2022, 10:11

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района города Мариуполя. Соответствующее видео разместил Telegram-канал WarGonzo.

«Проект @wargonzo публикует исторические кадры — бойцы батальона “Сомали” водружают флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя», — говорится в посте, выложенном TG-каналом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где осуществлялись ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Такая информация была распространена министерством обороны РФ.