Бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя

Бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района города Мариуполя. Соответствующее видео разместил Telegram-канал WarGonzo.
«Проект @wargonzo публикует исторические кадры — бойцы батальона “Сомали” водружают флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя», — говорится в посте, выложенном TG-каналом.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где осуществлялись ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Такая информация была распространена министерством обороны РФ.