Армия России уничтожила крылатыми ракетами цеха львовского завода, где проводились ремонт и модернизация систем «Тор» и С-125

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27 марта 2022, 10:28

Запуск крылатой ракеты, facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Российская армия уничтожила крылатыми ракетами цеха львовского завода, где осуществлялись ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами цеха Львовского радиоремонтного завода, где проводился ремонт и модернизация ЗРК "Тор" и С-125», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования была ликвидирована крупная база горючего в районе Львова.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернете появилось видео ночных ударов штурмовиков Су-25 по военным складам армии Украины.