Минобороны России показало видео ночных ударов штурмовиков Су-25 по военным складам армии Украины

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27 марта 2022, 09:17

Штурмовик Су-25, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, где запечатлены ночные удары штурмовиков Су-25 по военным складам Вооруженных сил Украины. Предоставленный ведовством ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны показало, как российские штурмовики Су-25 ночью били по военным складам ВСУ. Там хранились боеприпасы и вооружение противника. Цели уничтожены», — говорится в публикации TG-канала.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Народная милиция ДНР проинформировала, что бойцы республики успешно продвигаются в жилых кварталах Марьинки, которая находится вблизи Донецка.