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27 марта 2022, 09:01

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Бойцы ДНР успешно продвигаются в жилых кварталах Марьинки, которая находится вблизи Донецка. Об этом проинформировала Народная милиция республики.



«Город Марьинка — стратегически важный населенный пункт, расположенный вблизи столицы Донецкой Народной Республики. В течение восьми лет украинские боевики оборудовали здесь разветвленную сеть защитных сооружений и огневых точек. Несмотря на это, бойцы Народной милиции ДНР успешно продвигаются в жилых кварталах города», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале НМ.

Как сообщалось накануне, боец разведывательной роты ДНР с позывным «Лис» спрогнозировал, что Мариуполь будет взят в течение недели.