Народная милиция ДНР: бойцы республики успешно продвигаются в жилых кварталах Марьинки вблизи Донецка

Бойцы ДНР успешно продвигаются в жилых кварталах Марьинки, которая находится вблизи Донецка. Об этом проинформировала Народная милиция республики.
«Город Марьинка — стратегически важный населенный пункт, расположенный вблизи столицы Донецкой Народной Республики. В течение восьми лет украинские боевики оборудовали здесь разветвленную сеть защитных сооружений и огневых точек. Несмотря на это, бойцы Народной милиции ДНР успешно продвигаются в жилых кварталах города», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале НМ.
Как сообщалось накануне, боец разведывательной роты ДНР с позывным «Лис» спрогнозировал, что Мариуполь будет взят в течение недели.