Боец разведроты ДНР с позывным «Лис»: Мариуполь будет взят в течение недели

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26 марта 2022, 19:53 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Город Мариуполь будет взят в течение недели. Соответствующий прогноз в разговоре с РИА Новости сделал боец разведывательной роты Народной милиции ДНР с позывным «Лис».

«Мариуполь, где украинские националисты продолжают сопротивление, будет взят в течение недели», — процитировал военного Telegram-канал информационного агентства.

Также «Лис» отметил, что находящиеся в городе силы противника пытаются причинить как можно больший ущерб.

Как сообщалось ранее сегодня, Народная милиция ДНР проинформировала, что в Мариуполе группировка националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории предприятия «Азовсталь».