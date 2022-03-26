НМ ДНР: в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории «Азовстали»

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26 марта 2022, 19:22

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В городе Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории предприятия «Азовсталь». Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода “Азовсталь”. Часть украинских боевиков побросали оружие и, переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей, осознавая неминуемость наказания за те преступления, которые они совершили в отношении гражданского населения города», — говорится в заявлении НМ ДНР.

Ранее в субботу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что военные из республики выехали в Донбасс для участия в российской специальной операции.