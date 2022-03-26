НМ ДНР: в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории «Азовстали»

В городе Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории предприятия «Азовсталь». Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.
«В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода “Азовсталь”. Часть украинских боевиков побросали оружие и, переодевшись, прячутся в жилых домах под видом местных жителей, осознавая неминуемость наказания за те преступления, которые они совершили в отношении гражданского населения города», — говорится в заявлении НМ ДНР.
Ранее в субботу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что военные из республики выехали в Донбасс для участия в российской специальной операции.