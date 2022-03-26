Бибилов: военные из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации

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26 марта 2022, 17:33

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Военные из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской специальной операции. Об этом проинформировал некоторое время назад президент республики Анатолий Бибилов.

«Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации», — процитирован Бибилов в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Москва с 24 февраля осуществляет спецоперацию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлено уничтожение системы «Бук» украинских Вооруженных сил ударом комплекса «Искандер» в Киевской области.