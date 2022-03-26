Минобороны России выложило видео уничтожения украинского «Бука» ударом «Искандера» в Киевской области

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26 марта 2022, 15:38

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения системы «Бук» Вооруженных сил Украины ударом «Искандера» в Киевской области. Ролик был размещен на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Кадры объективного контроля уничтожения зенитного ракетного комплекса “Бук” ВСУ высокоточным ракетным вооружением в Киевской области. Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом “Искандер”. Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. ЗРК был уничтожен точным попаданием в цель», — прокомментировало выложенное видео Минобороны.

Ранее в субботу сообщалось, что в пригороде Киева российским силам сдались в плен более 60 украинских военнослужащих пункта управления.