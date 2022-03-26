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Минобороны РФ: в пригороде Киева российским силам сдались в плен свыше 60 украинских военнослужащих пункта управления

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Минобороны РФ: в пригороде Киева российским силам сдались в плен свыше 60 украинских военнослужащих пункта управления
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В пригороде Киева российским силам сдались в плен более 60 украинских военнослужащих пункта управления. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен более 60 украинских военнослужащих пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что военные массово сложили оружие в связи с острой нехваткой материальных средств, боеприпасов и продуктов питания.

Ранее в субботу сообщалось, что Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» города Мариуполя.

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