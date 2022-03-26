Кадыров выложил видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» Мариуполя

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26 марта 2022, 14:06

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» города Мариуполя.

«Мариуполь. Бои за очередной квартал с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан. Кто там из УДВОНа (украинские диванные войска орущего назначения) говорил, что нет картинки реальных боев?» — прокомментировал выложенные кадры глава Чечни.

Как сообщалось ранее сегодня, сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что в областях на юге Украины, которые контролируются российскими силами, начали создаваться военно-гражданские администрации.