Аргументы Недели Политика 13+

Кадыров выложил видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» Мариуполя

, 14:06

Кадыров выложил видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» Мариуполя
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с места боя чеченских силовиков «с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан» города Мариуполя.

«Мариуполь. Бои за очередной квартал с бандитами, засевшими в квартирах мирных граждан. Кто там из УДВОНа (украинские диванные войска орущего назначения) говорил, что нет картинки реальных боев?» — прокомментировал выложенные кадры глава Чечни.

Как сообщалось ранее сегодня, сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что в областях на юге Украины, которые контролируются российскими силами, начали создаваться военно-гражданские администрации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две учительницы

Иностранным журналистам показали школу в Горловке, где 25 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ школы №50 погибли две учительницы, одна учительница была ранена. В Горловке 50 школ, 50 дошкольных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования, за 8 лет в каждом из этих учреждений оставили свою отметину ВСУ. В рамках пресс-тура западным журналистам покажут места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов.