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Сенатор Цеков: в областях на юге Украины, контролируемых силами РФ, начали создаваться военно-гражданские администрации

, 11:35

Сенатор Цеков: в областях на юге Украины, контролируемых силами РФ, начали создаваться военно-гражданские администрации
Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В областях на юге Украины, которые контролируются российскими силами, начали создаваться военно-гражданские администрации. Об этом заявил Сергей Цеков, сенатор Совета Федерации от Республики Крым.

«На юге Украины в областях, которые контролируются российскими военными, начали создаваться военно-гражданские администрации. В их задачи входит управление территориями и населенными пунктами, а также решение вопросов жизнедеятельности населения. Об этом рассказал сенатор Крыма Сергей Цеков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки в Донбассе.

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Политика

Общество

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Предприятие Госкорпорации «Роскосмос» опубликовало проект марсианской автоматической межпланетной станции

НПО имени С.А.Лавочкина, входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», опубликовало в очередном выпуске своего «Вестника» информацию по проекту новой российской марсианской автоматической межпланетной станции. «Перелетный модуль необходим для транспортировки десантного модуля от Земли до Марса, а десантный модуль — для обеспечения доставки посадочной платформы на поверхность Красной планеты. Кроме того, для реализации проекта нужен орбитальный аппарат с целью ретрансляции данных с посадочной платформы на Землю», — говорится в сообщении.