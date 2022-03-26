Сенатор Цеков: в областях на юге Украины, контролируемых силами РФ, начали создаваться военно-гражданские администрации

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26 марта 2022, 11:35

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В областях на юге Украины, которые контролируются российскими силами, начали создаваться военно-гражданские администрации. Об этом заявил Сергей Цеков, сенатор Совета Федерации от Республики Крым.

«На юге Украины в областях, которые контролируются российскими военными, начали создаваться военно-гражданские администрации. В их задачи входит управление территориями и населенными пунктами, а также решение вопросов жизнедеятельности населения. Об этом рассказал сенатор Крыма Сергей Цеков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки в Донбассе.