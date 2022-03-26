Конашенков: российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

26 марта 2022, 11:10

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки, нанося удары по опорным пунктам и резервистам», — процитирован Конашенков в публикации Telegram-канала «RT на русском».

Также спикер Минобороны рассказал, что за сутки были поражены 117 военных объектов Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала с помощью крылатых ракет «Калибр» склад с боеприпасами и вооружением на территории Житомирской области.