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Конашенков: российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки в Донбассе

, 11:10

Конашенков: российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки в Донбассе
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска ведут бои за освобождение населенных пунктов Новомихайловка и Новобахмутовка в Донбассе. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские войска ведут бои за освобождение Новомихайловки и Новобахмутовки, нанося удары по опорным пунктам и резервистам», — процитирован Конашенков в публикации Telegram-канала «RT на русском».

Также спикер Минобороны рассказал, что за сутки были поражены 117 военных объектов Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия ликвидировала с помощью крылатых ракет «Калибр» склад с боеприпасами и вооружением на территории Житомирской области.

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Политика

Общество

Политика

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