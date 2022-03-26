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Армия России уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» украинский склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области

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Армия России уничтожила крылатыми ракетами «Калибр» украинский склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области
Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала крылатыми ракетами «Калибр» украинский склад с боеприпасами и оружием на территории Житомирской области. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что высокоточная крылатая ракета «Оникс» ликвидировала в районе города Николаева базу горюче-смазочных материалов, снабжавшую топливом группировку Вооруженных сил Украины.

Ранее в субботу сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52.

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