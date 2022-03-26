Минобороны России показало видео уничтожения командного пункта армии Украины вертолетами Ка-52

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26 марта 2022, 09:46

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлена ликвидация командного пункта Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ. Удар был нанесен вертолетами Ка-52 противотанковым ракетным комплексом “Вихрь” без входа в зону поражения украинских ПВО», — пишет TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление, согласно которому Москва на переговорах с Киевом хочет зафиксировать все, на что направлена ее специальная операция на Украине.