Медведев: Россия на переговорах с Киевом хочет зафиксировать все, на что направлена спецоперация на Украине

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26 марта 2022, 09:29 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российско-украинские переговоры, Belta news agency / globallookpress.com

Российская Федерация на переговорах с Киевом хочет зафиксировать все, на что направлена ее специальная операция на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Россия на переговорах с Украиной хочет зафиксировать все, на что направлена спецоперация, Украина — сохраниться как государство», — процитировал Медведева Telegram-канал РИА Новости.

Чиновник отметил, что комментировать переговоры — неправильно, поскольку они требуют тишины.

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Медведев указал, что отношения между Москвой и Западом в настоящий момент хуже, чем во времена холодной войны.