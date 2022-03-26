Замглавы Совбеза Медведев: отношения между Россией и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны

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26 марта 2022, 08:41

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отношения между Российской Федерацией и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны. Такое заявление в ходе разговора с отечественными журналистами сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Отношения между Россией и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны», — процитировал замглавы Совбеза Telegram-канал РИА Новости.

Кроме того, чиновник отметил, что оппоненты Москвы пытаются вести против нее экономическую войну без правил.

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Медведев указал, что Россия может задействовать свое ядерное оружие при угрозе национальной безопасности.