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Дмитрий Медведев: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе своей безопасности

, 08:22

Дмитрий Медведев: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе своей безопасности
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация может использовать ядерное оружие при угрозе своей безопасности. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

«При угрозе своей безопасности Россия может использовать ядерное оружие, но считает, что переговоры — самый правильный путь», — процитирован Медведев в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее в субботу, замглавы Совбеза указал на то, что Москву невозможно исключить из «Большой двадцатки». Дмитрий Медведев отметил, что G20 была создана консенсуальным путем, а G7 больше не имеет никакого значения.

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