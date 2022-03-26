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Медведев заявил, что Россию невозможно исключить из G20

, 07:50

Медведев заявил, что Россию невозможно исключить из G20
зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страну невозможно исключить из G20, так как вышеуказанный формат был создан консенсуальным путем, а G7 больше не имеет никакого значения.

Дмитрий Медведев напомнил, что "Большая двадцатка" была создана 2008 году посредством принятия совместных решений. Тогда все радовались, что за одним столом собираются представители и РФ, и США, и Китая, и Индии.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ уточнил, что этот формат возник на основании единогласия, а теперь Россию предлагается из него исключить. "Нет, ребят, это невозможно сделать!" — заявил Медведев в беседе с RT.

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