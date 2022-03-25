Песков заявил, что в случае исключения России из G20 «ничего смертельного не произойдет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 марта, что формат G20 важен и Россия будет готова в нем участвовать, однако если страну из него исключат, "ничего смертельного не произойдет".
Ранее в рамках пресс-конференции в Брюсселе президент США Джо Байден высказался за исключение РФ из "Большой двадцатки".
Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, подчеркнул важность G20, однако добавил, что в сложившихся условиях, когда большая часть участников вышеуказанного формата находятся в состоянии экономической войны с Россией, "ничего смертельного не произойдет".