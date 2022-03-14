Кадыров призвал Зеленского обратиться к Путину и признать поражение

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14 марта 2022, 18:23 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и признать свое поражение. По мнению Кадырова, признание Зеленским поражения "будет самое верное решение, которое обезопасит украинский народ".

Во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном Рамзан Кадыров заявил, что чувствует приближающееся поражение нацистского режима Украины, и страна вновь возьмет на себя обязательства по внеблоковому статусу.

Рамзан Кадыров опубликовал свою новую статью "Крах однополярного мира", в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис, в своем Telegram-канале и на сайте главы и правительства Чечни.

Он намерен, "ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт", донести до читателей, "что сейчас происходит на политической карте мира".

"...вам будет полезно прочитать и понять, кто на самом деле агрессор в современном мире, как и почему Россия отстаивает свои интересы", - пишет Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что у Кремля нет информации о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова на Украине.