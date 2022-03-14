Дмитрий Песков: у Кремля нет информации о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в зоне спецоперации на Украине

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14 марта 2022, 15:39 Источник: URA.RU

Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что у Кремля нет информации о местонахождении главы Чечни Рамзана Кадырова на Украине. Как заявил Песков на конференц-колле, Кадыров напрямую не утверждал, что находится на Украине.

Он попросил журналистов обращаться в администрацию главы республики в Чечне, так как у Кремля данных о том, что Кадыров находится на Украине, нет, сообщает URA.RU.

На сайте "МК" сообщалось, что Рамзан Кадыров находится в Гостомеле, и эта территория контролируется российскими войскам, чеченские силовики подошли к Киеву.

На сайте argumenti.ru в понедельник утром появилась информация со ссылкой на пост главы Чечни в его Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя находятся пять тысяч чеченских бойцов, он призвал украинских военных срочно сдаться.

Гостомель — посёлок городского типа в Бучанском районе под Киевом. Зеленский подписал указ - с 6 марта 2022 года «Город-герой» Украины.