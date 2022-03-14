Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя пять тысяч чеченских бойцов, и призвал украинские силы в городе срочно сдаться

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14 марта 2022, 08:43

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя находятся пять тысяч чеченских бойцов, и призвал украинские силы в городе срочно сдаться. Соответствующий пост глава Чечни разместил в своем Telegram.

«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе, срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города», — написал Кадыров.

Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что войска ЛНР в ходе наступления освободили от украинских националистов город Попасная.