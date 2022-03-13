Игорь Конашенков: войска ЛНР в ходе наступления освободили от украинских националистов город Попасная

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13 марта 2022, 20:37

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска ЛНР в ходе наступления освободили от украинских националистов город Попасная. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная», — заявил Конашенков.

Также он рассказал, что российские силы продвинулись за день на расстояние до девяти километров и установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в результате удара по двум учебным центрам армии Украины были ликвидированы до 180 иностранных наемников.