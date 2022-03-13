Минобороны РФ: в результате удара по двух учебным центрам армии Украины уничтожены до 180 иностранных наемников

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13 марта 2022, 20:13

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В результате удара по двух учебным центрам украинской армии уничтожены до 180 иностранных наемников. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве рассказали, что в результате удара были ликвидированы до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного оружия.

Ранее сегодня стало известно, что бойцы ДНР уничтожили в городе Волновахе колонну уходящей украинской техники.