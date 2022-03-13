Бойцы ДНР уничтожили в Волновахе колонну уходящей техники армии Украины

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13 марта 2022, 17:01

Украинский военный, Michaal Nigro / globallookpress.com

Бойцы ДНР уничтожили в городе Волновахе колонну уходящей техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция республики.

«Народная милиция ДНР разгромила пытавшихся сбежать украинских боевиков», — говорится в публикации TG-канала.

По словам военного корреспондента НМ Олега Никитина, бойцы ДНР, несмотря на превосходящие силы противника, смогли уничтожить в Волновахе колонну уходящей техники ВСУ.

Ранее в воскресенье Народная милиция ЛНР заявила, что в ходе наступления подразделений республики в районе города Попасная найдены места массового убийства мирных жителей украинскими войсками.