Бойцы ДНР уничтожили в Волновахе колонну уходящей техники армии Украины

Бойцы ДНР уничтожили в городе Волновахе колонну уходящей техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция республики.
«Народная милиция ДНР разгромила пытавшихся сбежать украинских боевиков», — говорится в публикации TG-канала.
По словам военного корреспондента НМ Олега Никитина, бойцы ДНР, несмотря на превосходящие силы противника, смогли уничтожить в Волновахе колонну уходящей техники ВСУ.
Ранее в воскресенье Народная милиция ЛНР заявила, что в ходе наступления подразделений республики в районе города Попасная найдены места массового убийства мирных жителей украинскими войсками.