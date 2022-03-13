НМ ЛНР: в ходе наступления в районе Попасной обнаружены места массового убийства мирных жителей войсками Украины

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13 марта 2022, 15:31

Украинский военный, Michal Burza / globallookpress.com

В ходе наступления сил ЛНР в районе города Попасная найдены места массового убийства мирных жителей украинскими войсками. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции республики.

Ведомство проинформировало, что «в ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги».

«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал, что часть Украины рано или поздно присоединится к России.