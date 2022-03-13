Экс-разведчик Яков Кедми: часть Украины рано или поздно присоединится к России

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13 марта 2022, 14:31

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Часть Украины рано или поздно присоединится к Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, «часть Украины рано или поздно, так или иначе, перейдет, присоединится к России».

«Прежде всего, это будет вся Новороссия, вся промышленная русская Украина. Не знаю, что насчет Киева, может быть, еще дополнительные области», — отметил экс-разведчик.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Народная милиция ЛНР в ходе наступления закрепилась в северных районах Попасной и блокировала восточную и южную часть Северодонецка.