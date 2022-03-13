Войска ЛНР в ходе наступления закрепились в северных районах Попасной и блокировали восточную и южную часть Северодонецка

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13 марта 2022, 11:36

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска ЛНР в ходе наступательной операции закрепились в северных районах Попасной и блокировали восточную и южную часть Северодонецка. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Группировка войск Народной милиции Луганской Республики, продолжая наступательные действия, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города», — проинформировал Конашенков.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль российских сил и республик Донбасса.