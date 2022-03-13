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Минобороны РФ обнародовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль российских сил и республик Донбасса

, 10:54

Минобороны РФ обнародовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль российских сил и республик Донбасса
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ обнародовало обновленную карту районов Украины, которые перешли под контроль российских сил и республик Донбасса. Изображение разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ публикует обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и народных республик Донбасса», — отметил TG-канал.

Ранее в воскресенье появилась официальная информация, согласно которой подразделения российской армии в ходе специальной операции на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Был установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

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