Минобороны РФ: российские подразделения в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров

Российские подразделения в ходе специальной операции на территории Украины за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.
Ранее сегодня сообщалось, что командир танковой роты Роман Кулага в ходе боестолкновения уничтожил из пулемета свыше 15 украинских националистов.