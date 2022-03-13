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Минобороны РФ: российские подразделения в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров

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Минобороны РФ: российские подразделения в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подразделения в ходе специальной операции на территории Украины за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что командир танковой роты Роман Кулага в ходе боестолкновения уничтожил из пулемета свыше 15 украинских националистов.

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