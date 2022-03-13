Командир российской танковой роты Роман Кулага в ходе боя уничтожил из пулемета более 15 украинских националистов

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13 марта 2022, 10:05

Танк, Olga Sokolova / globallookpress.com

Командир российской танковой роты Роман Кулага в ходе боестолкновения уничтожил из пулемета свыше 15 украинских националистов. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«В ходе боя в танк Романа четыре раза попали из гранатометов, после чего механик-водитель потерял сознание, наводчик получил ранение, а машина загорелась. Раненый Кулага уничтожил еще один БМП. После того как боекомплект снарядов был израсходован, Роман из танкового пулемета уничтожил более 15 националистов», — говорится, в частности, в процитированной публикации.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в сети появилось видео точечного удара снарядом «Краснополь» при уничтожении полевого командного пункта войск Украины.