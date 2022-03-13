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Минобороны РФ опубликовало видео точечного удара снарядом «Краснополь» при уничтожении полевого командного пункта войск Украины

, 09:21

Минобороны РФ опубликовало видео точечного удара снарядом «Краснополь» при уничтожении полевого командного пункта войск Украины
Украинский военный, Andriy Andriyenko / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео точечного удара боеприпасом «Краснополь» при уничтожении полевого командного пункта войск Украины. Данный ролик появился сегодня в Telegram-канале РИА Новости.

«Минобороны РФ опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом "Краснополь" при уничтожении полевого командного пункта украинских войск», — пишет TG-канал.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете разместили видео, на котором запечатлено уничтожение склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины высокоточным снарядом.

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