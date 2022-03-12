Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения склада с боеприпасами армии Украины высокоточным снарядом

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12 марта 2022, 15:30

Артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины высокоточным снарядом. Ролик размещен на YouTube-канале военного ведомства.

«Кадры объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами украинских националистов высокоточным боеприпасом. Украинские военнослужащие разгружают боеприпасы из автомобиля в здание склада, после завершения разгрузки склад уничтожается высокоточным снарядом», — говорится в описании выложенного видео.

Как сообщалось ранее в субботу, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наступление подразделений республики будет развиваться в сторону Угледара.