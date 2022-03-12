Денис Пушилин: наступление войск ДНР будет развиваться в сторону Угледара

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12 марта 2022, 14:47

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Наступление войск ДНР будет развиваться в сторону города Угледара, расположенного в западной части Донецкой области. Об этом проинформировал глава республики Денис Пушилин.

«Наступление сил ДНР будет развиваться на северо-запад от Волновахи, в сторону Угледара», — процитировал Пушилина Telegram-канал ТАСС.

По словам руководителя ДНР, ее подразделения с начала наступательной операции взяли под контроль 85 населенных пунктов. В настоящей момент эпицентром боевых действий является Мариуполь, отметил Денис Пушилин.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны России продемонстрировало кадры высадки десанта и взятия под контроль аэродрома на Украине.