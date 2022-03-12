Минобороны России показало кадры высадки десанта и взятия под контроль аэродрома на Украине

Министерство обороны России продемонстрировало кадры высадки десанта и взятия под контроль аэродрома на Украине. Видео, предоставленное военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Минобороны показало кадры высадки десанта и взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины», — пишет TG-канал.
Какой конкретно аэродром фигурирует на видео, в процитированной публикации не уточняется.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным вооружением для Киева станут законными целями для сил Москвы.