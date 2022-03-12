Рябков: конвои с иностранным оружием для Украины станут законными целями для армии России

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12 марта 2022, 13:12

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Конвои с иностранным вооружением для Украины станут законными целями для армии Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ, предупредил Рябков», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Также замглавы МИД рассказал, что Москва предупредила Соединенные Штаты о последствиях передачи оружия Киеву.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало на видео поражение украинской боевой машины пехоты управляемым снарядом «Краснополь».