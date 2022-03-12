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Минобороны России показало на видео поражение украинской БМП управляемым снарядом «Краснополь»

, 12:47

Минобороны России показало на видео поражение украинской БМП управляемым снарядом «Краснополь»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео поражение боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины управляемым снарядом «Краснополь». Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны России опубликовало видеозапись поражения боевой машины пехоты ВСУ с помощью управляемого снаряда "Краснополь"», — пишет TG-канал.

Ранее стало известно, что войска ЛНР в ходе своего наступления на территории Донбасса блокировали подконтрольный Украине город Рубежное. Об этом на сегодняшнем брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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