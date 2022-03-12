Минобороны России показало на видео поражение украинской БМП управляемым снарядом «Краснополь»

Аргументы Недели → В мире 13+

12 марта 2022, 12:47

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео поражение боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины управляемым снарядом «Краснополь». Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны России опубликовало видеозапись поражения боевой машины пехоты ВСУ с помощью управляемого снаряда "Краснополь"», — пишет TG-канал.

Ранее стало известно, что войска ЛНР в ходе своего наступления на территории Донбасса блокировали подконтрольный Украине город Рубежное. Об этом на сегодняшнем брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.