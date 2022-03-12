Войска ЛНР в ходе наступления в Донбассе блокировали подконтрольный Украине город Рубежное

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12 марта 2022, 11:22

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Войска ЛНР в ходе своего наступления на территории Донбасса блокировали подконтрольный Украине город Рубежное. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка и блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров», — рассказал Конашенков.

Ранее в субботу сообщалось, что армия РФ ударом высокоточного оружия вывела из строя военный аэродром в городе Василькове, расположенном в Киевской области.