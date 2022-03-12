Армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя военный аэродром в Василькове Киевской области

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12 марта 2022, 10:32

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ударом высокоточного оружия вывела из строя военный аэродром в городе Василькове, расположенном в Киевской области. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — процитировал сообщение Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что за сутки авиация и ПВО ВКС России сбили в воздушном пространстве пять беспилотников. В числе них два дрона Bayraktar TB2.

Ранее в субботу сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения украинской бронетехники ракетными ударами вертолетов Ка-52.