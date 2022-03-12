Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники Украины ракетными ударами вертолетов Ка-52

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12 марта 2022, 09:50

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины ракетными ударами вертолетов Ка-52. Ролик появился на YouTube-канале военного ведомства.

«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. Для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты», — говорится в описании выложенного видео.

Ранее сегодня сообщалось, что Народная милиция ДНР продемонстрировала кадры с захваченными украинскими позициями в городе Волновахе, взятой бойцами республики.