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Народная милиция ДНР показала на видео захваченные позиции ВСУ во взятой бойцами республики Волновахе

, 09:30

Народная милиция ДНР показала на видео захваченные позиции ВСУ во взятой бойцами республики Волновахе
Подбитый танк, Senkar Tomas / globallookpress.com

Народная милиция ДНР продемонстрировала на видео захваченные позиции Вооруженных сил Украины в городе Волновахе, взятой бойцами республики. Ролик появился в Telegram-канале Народной милиции.

О том, что Киев потерял контроль над Волновахой, расположенной на юго-западе Донецкой области, стало известно накануне. Как рассказал побывавший в городе военный корреспондент ДНР Олег Никитин, бои за данный населенный пункт шли практически неделю.

Ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео уничтожения базы украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) в Мариуполе, который штурмуют силы ДНР.

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