TG-канал WarGonzo выложил видео уничтожения базы «Азова» в Мариуполе, который штурмуют бойцы ДНР

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12 марта 2022, 08:56

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Опубликовано видео уничтожения базы украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) в Мариуполе, который в настоящее время штурмуют бойцы Народной милиции ДНР. Ролик разместил Telegram-канал WarGonzo.

«В распоряжении проекта @wargonzo оказалось видео, на котором зафиксировано уничтожение базы неонацистов из “Азова”, вместе с личным транспортом и военной техникой. Речь идет об объекте боевиков в Левобережном районе Мариуполя, недалеко от проспекта Победы», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Ранее о штурме Мариуполя силами ДНР рассказал военный корреспондент Георгий Медведев.