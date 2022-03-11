Военкор Георгий Медведев о штурме силами ДНР Мариуполя: «Украина отчаянно огрызается, но теряет свои позиции»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2022, 13:12

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военный корреспондент Георгий Медведев рассказал о штурме города Мариуполя силами ДНР. Соответствующая публикация появилась сегодня в Telegram-канале журналиста.

«Украина отчаянно огрызается, но теряет свои позиции. На некоторых участках удается прорывать оборону. Дальше сложнее, ВСУ занимают позиции в жилом секторе. Но освобождение города — вопрос только времени, шансов у нацистов нет», — написал Медведев.

Ранее в пятницу сообщалось, что ветеран ополчения ДНР Владлен Татарский озвучил точку зрения о том, что все военнослужащие Вооруженных сил Украины в Мариуполе, которые не сдадутся, будут уничтожены.