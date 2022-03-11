Ветеран ополчения ДНР Владлен Татарский: все военные ВСУ в Мариуполе, которые не сдадутся, будут уничтожены

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11 марта 2022, 12:11

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Все военнослужащие Вооруженных сил Украины в Мариуполе, которые не сдадутся, будут уничтожены. Такую точку зрения озвучил ветеран ополчения ДНР Владлен Татарский.

«Идут уличные бои, противник сопротивляется, пытается разыгрывать какие-то гуманитарные катастрофы. Но его уже ничего не спасет от возмездия. Все, кто там, в Мариуполе, носит форму ВСУ, их всех убьют, если они не сложат оружие и не сдадутся», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Татарский.

Как сообщалось ранее в пятницу, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что установление контроля над Волновахой приведет к взятию Мариуполя.