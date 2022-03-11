Спикер Народной милиции ДНР Басурин: установление контроля над Волновахой приведет к взятию Мариуполя

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11 марта 2022, 10:34

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Установление контроля над Волновахой приведет к взятию Мариуполя. С соответствующим заявлением выступил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, согласно которой подразделения ДНР взяли город Волноваху.

«Освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем», — процитировал заявление Эдуарда Басурина Telegram-канал Inside Donetsk.

Представитель Народной милиции добавил, что на данный момент украинские силы контролируют 35-40% территории Донецкой области.