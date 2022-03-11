Спикер Народной милиции ДНР Басурин: установление контроля над Волновахой приведет к взятию Мариуполя

Установление контроля над Волновахой приведет к взятию Мариуполя. С соответствующим заявлением выступил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны Российской Федерации распространило информацию, согласно которой подразделения ДНР взяли город Волноваху.
«Освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем», — процитировал заявление Эдуарда Басурина Telegram-канал Inside Donetsk.
Представитель Народной милиции добавил, что на данный момент украинские силы контролируют 35-40% территории Донецкой области.