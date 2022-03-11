Минобороны России: войска ДНР взяли под контроль город Волноваху в Донбассе

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11 марта 2022, 09:15

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваху в Донбассе. Об этом проинформировало сегодня министерство обороны Российской Федерации.

«Войска ДНР освободили город Волноваха», — процитировал сообщение оборонного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в министерстве рассказали, что подразделения Вооруженных сил РФ, продолжая наступательные действия в рамках специальной операции на территории Украины, продвинулись вперед на семнадцать километров.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский пилот Сергей Черный, управляя поврежденным штурмовиком Су-25, уничтожил пять единиц украинской военной техники.