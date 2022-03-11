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11 марта 2022, 08:55 Источник: «Звезда»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский пилот Сергей Черный, управляя поврежденным штурмовиком Су-25, уничтожил пять единиц украинской военной техники. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет сайт «Звезда».

«Управляя штурмовиком Су-25, он обнаружил движущуюся колонну с военной техникой противника. По самолету был открыт огонь, он был поврежден, однако Сергею удалось уничтожить пять единиц бронетанковой и автомобильной техники. Несмотря на повреждения самолета, капитан смог посадить его на на аэродроме базирования», — говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Минобороны России продемонстрировало на видео продвижение подразделений ВДВ в ходе специальной операции на Украине.