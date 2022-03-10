Минобороны России показало на видео продвижение подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео продвижение подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной операции на Украине. Данный ролик был размещен на YouTube-канале ведомства.
«Продвижение подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. Украина», — гласит подпись к выложенному видео.
Ранее в четверг Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь украинской территории. По словам Кадырова, недавно бойцы «заняли укрепленную позицию бандеровцев и националистов в одном из лесных массивов, имеющую очень выгодное расположение».