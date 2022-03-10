Кадыров: чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим

Чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь территории Украины, освобождая один населенный пункт за другим. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим. Недавно они заняли укрепленную позицию бандеровцев и националистов в одном из лесных массивов, имеющую очень выгодное расположение», — говорится в публикации Кадырова.
Ранее сегодня Минобороны России проинформировало, что силы ДНР взяли под контроль четыре квартала на востоке города Мариуполя и вышли к заводу «Азовсталь».