Кадыров: чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим

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10 марта 2022, 15:11

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь территории Украины, освобождая один населенный пункт за другим. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим. Недавно они заняли укрепленную позицию бандеровцев и националистов в одном из лесных массивов, имеющую очень выгодное расположение», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее сегодня Минобороны России проинформировало, что силы ДНР взяли под контроль четыре квартала на востоке города Мариуполя и вышли к заводу «Азовсталь».